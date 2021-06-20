Испания не смогла обыграть Польшу, сыграв во второй раз вничью на Евро-2020
Альба – лучший игрок матча Испания – Польша
В активе защитника ни одного результативного действия
Жорди Альба / фото - UEFA
Защитник сборной Испании Жорди Альба признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2020, в котором его команда расписала боевую ничью со сборной Польши (1:1).
Стоит отметить, что Альба провел на поле все 90 минут, но не отметился никакими результативными действиями. Точность передач защитника составила 87%.
Напомним, в следующем матче сборная Испании столкнется с национальной командой Словакии.
Смотрите матч Словакия – Испания в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 23-го июня, в 19:00.
Также будет доступен текстовый онлайн матча.
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