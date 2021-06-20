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Альба – лучший игрок матча Испания – Польша

В активе защитника ни одного результативного действия
Футбол Евро-2020
07:32
Альба – лучший игрок матча Испания – Польша
Жорди Альба / фото - UEFA

Защитник сборной Испании Жорди Альба признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2020, в котором его команда расписала боевую ничью со сборной Польши (1:1).

Стоит отметить, что Альба провел на поле все 90 минут, но не отметился никакими результативными действиями. Точность передач защитника составила 87%.

Напомним, в следующем матче сборная Испании столкнется с национальной командой Словакии.

Смотрите матч Словакия – Испания в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 23-го июня, в 19:00.

Также будет доступен текстовый онлайн матча.

 

 

 

Михаил Рыбак
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Теги

сборная Польши (футбол) сборная Испании (футбол)

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