Сегодня Англия и Чехия могут оставить хорватов и шотландцев за бортом Евро, а Словакия добыть путевку в плей-офф в матче с Швеций
Продолжаются матчи второго тура группового этапа Евро-2020.
Футбольный день стартует с поединка Словакии и Швеции, где словаки могу уже сегодня обеспечить себе место в 1/8 турнира. Второй матч группы Е ждет нас только завтра, где сойдутся сборные Испании и Польши.
Видео трансляция матча Швеция – Словакия. Начало – в 16:00.
Текстовая трансляция матча Швеция – Словакия.
В группе D ситуация может разрешиться уже сегодня: если Англия и Чехия выиграют свои матчи, то они присоединятся к Италии, Нидерландам и Бельгии в плей-офф, а сборные Хорватии и Шотландии сохранят мизерные шансы на выход из группы. Но ситуация в этой группе еще может не раз перевернуться.
Видео трансляция матча Хорватия – Чехия. Начало – в 19:00.
Текстовая трансляция матча Хорватия – Чехия.
Видео трансляция матча Англия – Шотландия. Начало – в 22:00.
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