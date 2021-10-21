Экс-форвард «Динамо»: «Была боязнь перед самим названием «Барселона»
Альба: «Здорово играли в первом тайме с «Динамо»
«Барселона» выиграла матч Лиги чемпионов благодаря голу Пике до перерыва
12:40
Жорди Альба / Фото - ФК Барслона
Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мыслями после победы в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» (1:0). Слова испанца передает пресс-служба UEFA.
Мы здорово играли, особенно в первом тайме. Но должны были лучше реализовывать моменты, чтобы раньше решить все вопросы.
Мы знаем, как Жери Пике играет в штрафной. Он всегда опасен, когда мы получаем угловой, но в детстве он любил идти вперед и брать на себя роль нападающего, так что он прекрасно завершает атаки.
Ранее автор единственного гола в матче Жерар Пике назвал причину отсутствия ударов в створ от «Динамо».
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