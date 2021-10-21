Альба: «Здорово играли в первом тайме с «Динамо»

Жорди Альба / Фото - ФК Барслона

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мыслями после победы в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» (1:0). Слова испанца передает пресс-служба UEFA.

Мы знаем, как Жери Пике играет в штрафной. Он всегда опасен, когда мы получаем угловой, но в детстве он любил идти вперед и брать на себя роль нападающего, так что он прекрасно завершает атаки.