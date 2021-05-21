«Альбасете» благодаря голу Зозули переиграл «Овьедо»
«Альбасете» Зозули вылетел из Сегунды
Команда не сможет спасти сезон
21 мая 22:27
Фото: Albacete
«Альбасете» в матче 40 тура Сегунды сыграл вничью с «Луго».
Таким образом, команда Романа Зозули вылетела из чемпионата по итогам сезона. «Альбасете» идет последним в таблице.
Сам украинец отыграл в нынешнем сезоне 36 матчей, забив два мяча и сделав один ассист.
За право остаться в Сегунде сражаются еще пять команды – «Сабадель», «Кастельон», «Луго», «Логронес» и «Алькоркон».
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