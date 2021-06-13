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Александр Андриевский: «У нас сейчас очень сильная сборная, поэтому верю в нее»

Полузащитник «Динамо» – о прошедшем сезоне, Луческу, травме и национальной команде
Футбол Сборная Украины
13:07
Александр Андриевский: «У нас сейчас очень сильная сборная, поэтому верю в нее» Эксклюзив
Александр Андриевский / Фото - Динамо Киев от Шурика

Наконец-то чемпионат Европы стартует для нас полноценно – сегодня свой первый матч на Евро проведет сборная Украины.

Вместе с коллективом Андрея Шевченко к поединку против Нидерландов мог готовиться и Александр Андриевский. Полузащитник «Динамо» попал в расширенную заявку национальной команды, но из-за травмы не смог приехать на сбор в Харькове.

В день перед матчем против Нидерландов он посетил вечер бокса, в котором Олег Малиновский завоевал пояс WBO Inter-Сontinental, и пообщался с XSPORT.ua:

Как часто тебя можно увидеть на боксе?

Первый раз вживую увидел, мне очень понравилось. Хочу конечно почаще приходить, но не всегда есть возможность.

У вас в команде многие занимаются боксом, у тебя как с этим?

Я как собираюсь-собираюсь, но не пойду.

Как тебе вообще весь прошедший клубный сезон, ведь ваша команда выиграла все трофеи?

Честно, достигли нашей цели, к которой мы шли. Полтора года назад никто бы не сказал, что такое может быть, мы за год взяли все титулы, которые можно было. Но скоро уже новый чемпионат, новые Кубок, Суперкубок. Поэтому будем готовиться к ним и уже все мысли только о будущем.

Можешь сказать наибольшее изменение, которое принес со своим приходом Мирча Луческу?

На самом деле, все до мелочей: в тренировочном процессе, в быту – он все поменял. Поэтому его огромнейшая заслуга в том, что мы выиграли.

Какие ощущения перед новым сезоном? Ведь если перед прошлым мало кто ожидал подобного успеха, то сейчас уровень ожиданий намного выше. Не пугает это?

Та нет – страха нет. Но уверенности прибавилось с этим тренером. Будем готовиться, я думаю, что нам это (успехи в прошлом сезоне) на пользу.

Сборная уже стартует на Евро. Ты попал в предварительную заявку, но не поехал на сбор из-за травмы. Как состояние здоровья?

Восстановился, буду в общей группе тренироваться на сборах. А получил повреждение связки колена. На две недели надевали лангет. Нужна была пауза, поэтому не поехал в сборную.

Какие это чувства – пропускать Евро из-за травмы?

Да обидно, конечно. Но это жизнь, будем болеть за сборную. Буду стараться, чтобы в дальнейшем попасть в нее.

Многие отмечают, что атмосфера там сейчас супер. Что рассказывают партнеры по «Динамо»?

Все очень довольные, только позитивные эмоции. Не знаю, прямо все с желанием едут туда. Все отмечают, что атмосфера отличная сейчас в команде.

Говорили с ними об этих разговорах вокруг формы, они не отвлекают от футбола?

Честно, не общался по поводу формы. Это больше журналисты разговаривают. Думаю, футболисты не обращают на это внимание. Мне лично очень нравится форма.

Можешь дать прогноз на матч Украины против Нидерландов?

Нет, не хочу прогнозировать ничего. Будем болеть и переживать за сборную.

Многие говорят, что наша команда может стать темной лошадкой на Евро.

Ну, я в это верю. Честно, очень сильная сейчас сборная, тренерский штаб. В целом команда очень сильная. Поэтому я верю очень в нашу сборную.

Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция

Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция

Беседовал Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

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Теги

Александр Андриевский Динамо Киев Мирча Луческу

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