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«Александрия» не сумела обыграть «Верес» и осталась позади «Днепра-1»

Подопечные Юриев мячей не забивали
Футбол Украинская Премьер-лига
3 октября 15:53
«Александрия» не сумела обыграть «Верес» и осталась позади «Днепра-1»
Фото - УПЛ

В десятом туре украинской Премьер-лиги «Верес» на своем поле сыграл вничью с «Александрией».

С самого своего начала игра не изобиловала моментами. Команды вели осторожную игру практически без ворот.

Небольшим преимуществом владели гости. Но организованная игра хозяев в обороне не позволила подопечным Юрия Гуры увезти из Луцка три очка.

«Александрия» упустила возможность обойти «Днепр-1» в турнирной таблице. «Верес» на одно очко опередил «Рух» и поднялся в верхнюю «восьмерку».

УПЛ, 10 тур

«Верес» – «Александрия» 0:0

«Верес»: Когут, Гончаренко, Солдат, Немчанинов, Петько, Панасенко (Гегедош, 81), Полюлях, Пасич (Дахновский, 85), Пасич (Тимофеенко, 85), Мирошник, Сергийчук (Шестаков, 66).

«Александрия»: Билык, Дубра, Мирошниченко, Бабогло, Цуриков, Третьяков (Одарюк, 28), Ковалец, Дришлюк, Калюжный, Гринь (Устименко, 74), Кожушко (Кирюханцев, 75).

Предупреждения: Полюлях – Калюжный, Дубра, Дришлюк, Бабогло, Кирюханцев
Сергей Стаднюк
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