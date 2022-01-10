Гура удивил количеством новичков, которые пополнят состав «Александрии» зимой
«Александрия» объявила о переходе Калитвинцева, Авагимяна и еще трех игроков
Клуб представил новичков
10 января 16:35
Фото: fco.com.ua
«Александрия» через свой сайт объявила о переходе пятерых футболистов.
Полузащитник Богдан Билошевский будет выступать за клуб УПЛ. Аренда рассчитана на 1,5 года.
Первую половину сезона он провел в аренде в «Черноморце». Он провел семь матчей, получив при этом две красные карточки. Также клуб арендовал защитника Валерий Бондаренко, который первую половину сезона провел в «Ворскле».
Кроме того, клуб усилили более известные игроки – хавбеки Владислав Калитвинцев, Артур Авагимяни, Денис Костышин.
С ними подписаны длительные контракты.
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