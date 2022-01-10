«Александрия» объявила о переходе Калитвинцева, Авагимяна и еще трех игроков

Клуб представил новичков

Фото: fco.com.ua

«Александрия» через свой сайт объявила о переходе пятерых футболистов.

Полузащитник Богдан Билошевский будет выступать за клуб УПЛ. Аренда рассчитана на 1,5 года.

Первую половину сезона он провел в аренде в «Черноморце». Он провел семь матчей, получив при этом две красные карточки. Также клуб арендовал защитника Валерий Бондаренко, который первую половину сезона провел в «Ворскле».

Кроме того, клуб усилили более известные игроки – хавбеки Владислав Калитвинцев, Артур Авагимяни, Денис Костышин.

С ними подписаны длительные контракты.