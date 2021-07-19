«Александрия» подписала нападающего «Дженоа»

Игрок усилит линию атаки клуба

Клаудио Спинелли / фото - ФК Александрия

«Александрия» объявила о подписании аргентинского форварда «Дженоа» Клаудио Спинелли, сообщает официальный сайт команды.

Подробности сделки пока не разглашаются.

Права на аргентинца принадлежали «Дженоа», но нападающий так и не сыграл ни одного матча за клуб из Генуи. Итальянцы катали игрока по арендам в «Кротоне» и «Архенитос Хуниорс».

В минувшем сезоне воспитанник «Тигре» провел 29 матчей за «Хуниорс», в которых записал на свой счет 4 результативных действия.

Напомним, также «Александрия» подписала воспитанника «Шахтера».