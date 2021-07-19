«Александрия» объявила о подписании воспитанника «Шахтера»
«Александрия» подписала нападающего «Дженоа»
Игрок усилит линию атаки клуба
Клаудио Спинелли / фото - ФК Александрия
«Александрия» объявила о подписании аргентинского форварда «Дженоа» Клаудио Спинелли, сообщает официальный сайт команды.
Подробности сделки пока не разглашаются.
Права на аргентинца принадлежали «Дженоа», но нападающий так и не сыграл ни одного матча за клуб из Генуи. Итальянцы катали игрока по арендам в «Кротоне» и «Архенитос Хуниорс».
В минувшем сезоне воспитанник «Тигре» провел 29 матчей за «Хуниорс», в которых записал на свой счет 4 результативных действия.
Напомним, также «Александрия» подписала воспитанника «Шахтера».
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