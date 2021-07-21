«Александрия» объявила о возвращении Цурикова
«Александрия» подписала защитника из Мали
«Горожане» укрепили оборону африканским исполнителем
21 июля 18:09
Боурама Фомба / Фото - ФК Александрия
Защитник Боурама Фомба присоединился к «Александрии». Об этом сообщает официальный сайт «горожан».
Легионер имеет малийское гражданство. Контракт с футболистом подписан сроком на два года.
Ранее Фомба выступал в Румынии за «Киндиа Тарговиште», «Чеалул Пьятра Неам» и «Политехнику Яши». Также защитник играл на родине.
Накануне «Александрия» объявила о возвращении Андрея Цурикова.
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