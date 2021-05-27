«Александрия» потратит на замену газона 1,6 млн грн

Клуб привлек к проекту специализирующуюся на футбольных газонах строительную компанию





Замена газона / Фото: Александрия

На официальном сайте «Александрии» сообщили, что процесс замены газона на стадионе «Ника» находится на стадии посева травы.



Известно, что реновацию газона, который теперь станет намного быстрее для футболистов, проводит строительная компания, причастная к таким работам на НСК «Олимпийском», «Арене Львов», «Арене Днепр» и стадионе «Металлист».

Также в «Александрия» отметили, что инвестировали в замену газона 1,6 млн гривен.

Отметим, что предыдущий газон продержался на «Нике» с 1998 года.

Напомним, этим летом новый газон также получит НСК «Олимпийский».