Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Брайтон - Челси 1:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Александрия» продлила контракт с полузащитником

Третьяков останется в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
08:45
«Александрия» продлила контракт с полузащитником
Фото: fco.com.ua

«Александрия» продлила контракт с полузащитником Максимом Третьяковым.

О деталях контракта пока неизвестно. Вероятно, он рассчитан до 2025-го года. Стороны быстро достигли соглашения. 

За «Александрию» Третьяков выступает с 2019-го года. В нынешнем сезоне хавбек отыграл 17 матчей в УПЛ, забив пять мячей и сделав два ассиста.

Ранее «Александрия» подписала пятерых игроков.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александрия Максим Третьяков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Президент «Десны» – о Калитвинцеве, который перешел в «Александрию»: «Мы очень ждем его, но на связь Владислав не выходит»
Президент «Десны» – о Калитвинцеве, который перешел в «Александрию»: «Мы очень ждем его, но на связь Владислав не выходит»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 января 10:56
Калитвинцев не прибыл на первую тренировку «Десны»
Калитвинцев не прибыл на первую тренировку «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
17 января 12:11
Авагимян: «Черноморец» не предлагал мне остаться в команде»
Авагимян: «Черноморец» не предлагал мне остаться в команде»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 20:52
Бухал объяснил уход из «Александрии» и назвал вариант продолжения карьеры
Бухал объяснил уход из «Александрии» и назвал вариант продолжения карьеры
Футбол Первая лига
13 января 18:35
Директор «Александрии»: «Мы пока ничего не нарушили. Калитвинцев официально игрок «Десны»
Директор «Александрии»: «Мы пока ничего не нарушили. Калитвинцев официально игрок «Десны»
Футбол Украинская Премьер-лига
13 января 11:57
Бухал ушел из «Александрии»
Бухал ушел из «Александрии»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 января 21:30

Новости: Футбол

Тренер «Динамо»: «Дубинчаку нужно доказывать, что он заменит Миколенко»
Тренер «Динамо»: «Дубинчаку нужно доказывать, что он заменит Миколенко»
Украинская Премьер-лига
10:10
В Мадриде заявили, что ПСЖ ничего не может сделать для продления контракта с Мбаппе
В Мадриде заявили, что ПСЖ ничего не может сделать для продления контракта с Мбаппе
Примерa (Испания)
10:03
Стало известно, почему Моуриньо не возглавит «Эвертон» Миколенко
Стало известно, почему Моуриньо не возглавит «Эвертон» Миколенко
Премьер-Лига (Англия)
09:55
Тухель: «Челси» не может каждые два-три дня выходить на игру и демонстрировать свой максимум»
Тухель: «Челси» не может каждые два-три дня выходить на игру и демонстрировать свой максимум»
Премьер-Лига (Англия)
09:49
Павелко отреагировал на увольнение Шевченко из «Дженоа»
Павелко отреагировал на увольнение Шевченко из «Дженоа»
Серия А (Италия)
09:39
Защитник «Севильи» заинтересован в трансфере в «Ньюкасл»
Защитник «Севильи» заинтересован в трансфере в «Ньюкасл»
Примерa (Испания)
09:28
Суарес может вернуться в АПЛ
Суарес может вернуться в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09:10
«Александрия» продлила контракт с полузащитником
«Александрия» продлила контракт с полузащитником
Украинская Премьер-лига
08:45
Бывший партнер Шевченко по «Милану» заменит украинца в «Дженоа»
Бывший партнер Шевченко по «Милану» заменит украинца в «Дженоа»
Серия А (Италия)
08:38
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:34
3
Все новости