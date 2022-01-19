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«Александрия» продлила контракт с полузащитником
Третьяков останется в команде
Фото: fco.com.ua
«Александрия» продлила контракт с полузащитником Максимом Третьяковым.
О деталях контракта пока неизвестно. Вероятно, он рассчитан до 2025-го года. Стороны быстро достигли соглашения.
За «Александрию» Третьяков выступает с 2019-го года. В нынешнем сезоне хавбек отыграл 17 матчей в УПЛ, забив пять мячей и сделав два ассиста.
Ранее «Александрия» подписала пятерых игроков.
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