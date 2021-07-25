Федецкий сделал прогноз на матч «Заря» – «Александрия»
«Александрия» сенсационно обыграла «Зарю» на выезде
Гура стартовал в УПЛ с победы
25 июля 21:42
Фото: Футбол 24
В матче 1-го тура УПЛ «Александрия» на выезде переиграла «Зарю».
Единственный мяч во встрече провел хавбек «Александрии» Калюжный на 40-й минуте.
«Заря» имела преимущество, но не смогла воплотить его хотя бы в один забитый мяч.
Это первая победа нового наставника «Александрии» Юрия Гуры во главе команды.
УПЛ, 1-й тур
«Заря» – «Александрия» 0:1
Гол: Калюжный, 40
«Заря»: Шевченко, Вернидуб (Лунев, 85), Фаворов (Хомченовский, 73), Леовижилдо, Имереков, Назарина (Кристиан, 73), Цвек, Кочергин, Булеца, Захеди (Гладкий, 62), Громов (Сайядманеш, 62).
«Александрия»: Билык, Цуриков, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Демченко, Калюжный (Дришлюк, 82), Третьяков, Ковалец, Одарюк (Кожушко, 69), Устименко (Спинелли, 73).
Предупреждения: Билык (64), Имереков (79), Кочергин (90), Бабогло (90), Гладкий (90).
Комментарии 0