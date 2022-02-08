Официально. Поединок Александр Емельяненко – Джефф Монсон состоится 23 февраля
«Александрия» в спарринге обыграла австрийский клуб
Победный мяч на счету Дришлюка
Фото: fco.com.ua
«Александрия» в контрольном матче обыграла «Капфенберг».
Голами за украинскую команду отметились Третьяков и Дришлюк. Последний забил решающий мяч.
«Капфенберг» представляет вторую Бундеслигу Австрии.
Товарищеский матч:
«Александрия» – «Капфенберг» 2:1
Голы: Третьяков, 24, Дришлюк, 49
«Александрия»: Билык, Мельник, Бабогло, Третьяков, Дришлюк, Кожушко, Мустафаев, Одарюк, Ситников, Копина, Устименко.
Запасные: Горох, Ермаков, Калюжный, Спинелли, Мирошниченко, Калитвинцев, Костышин, Билошевский, Демченко, Цуриков, Андрейчук, Бондаренко.
Сыграл за «Александрии» и новичок Владислав Калитвинцев.