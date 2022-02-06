В «Александрии» довольны решением УАФ разрешить подписание Калитвинцева

Владислав Калитвинцев / Фото - ФК Александрия

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев поделился в эфире Футбол NEWS мнением по поводу решения УАФ по полузащитнику Владиславу Калитвинцеву. Комитет по вопросом статуса и трансферов футболистов разрешил «горожанам» зарегистрировать игрока.

У черниговского клуба есть своя позиция, но мы руководствовались правом футболиста разорвать контракт в одностороннем порядке. У нас не было цели украсть игрока, как это обрисовывала «Десна». Возможно, они захотят обратиться в вышестоящие инстанции. Это их право.