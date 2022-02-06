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В «Александрии» довольны решением УАФ разрешить подписание Калитвинцева

В клубе также не исключили, что «Десна» будет бороться за хавбека в международных инстанциях
Футбол Украинская Премьер-лига
11:33
В «Александрии» довольны решением УАФ разрешить подписание Калитвинцева
Владислав Калитвинцев / Фото - ФК Александрия

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев поделился в эфире Футбол NEWS мнением по поводу решения УАФ по полузащитнику Владиславу Калитвинцеву. Комитет по вопросом статуса и трансферов футболистов разрешил «горожанам» зарегистрировать игрока.

«Александрия» ждала решения этого вопроса, так как хотела строить свои планы. Мы все довольны таким исходом. Клуб просто был третей стороной, которая ждала решения вопроса между «Десной» и Калитвинцевым.

У черниговского клуба есть своя позиция, но мы руководствовались правом футболиста разорвать контракт в одностороннем порядке. У нас не было цели украсть игрока, как это обрисовывала «Десна». Возможно, они захотят обратиться в вышестоящие инстанции. Это их право.

Напомним, Калитвинцев принял решение разорвать контракт с «Десной» из-за долгов по зарплате.

Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Калитвинцев Александрия Десна УАФ

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