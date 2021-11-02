«Эвертон» хочет вернуть Санчеса в АПЛ
Алексис Санчес может продолжить карьеру в МЛС
Звездный чилиец уже получил предложение из США
11:41
Алексис Санчес / Фото - today.in-24.comНападающий «Интера» Алексис Санчес может сменить клубную прописку и переехать в МЛС. Об этом сообщает Football Italia.
«Нерадзурри» готовы отпустить чилийца в США, однако он хочет остаться в Европе.
Отмечается, что наставник «черно-синих» Симоне Индзаги не рассчитывает игрока сборной Чили.
В текущем сезоне 32-летний нападающий проводит на поле в среднем 27 минут за матч.
Ранее сообщалось, что Санчес может вернуться в АПЛ.
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