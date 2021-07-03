Алиев: «А что, сборная Украины не грозный соперник для Англии?»

Экс-хавбек «Динамо» считает, что команда «трех львов» должна бояться «сине-желтых», а не наоборот

Александр Алиев / Фото - Динамомания

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев сравнил силы соперников в матче четвертьфинала Евро-2020, где «сине-желтые» встретятся с Англией. Игра состоится уже сегодня, 3 июля.

Не будет ли Украина бояться играть против такого грозного соперника? А что, Украина не грозный соперник? Пусть Англия боится грозного соперника Украину. Англия не пропустила ни одного гола? Ничего, сегодня мы сделаем по-другому, я думаю. Мой прогноз, чтобы Украина забила на один гол больше и вышла в полуфинал.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.