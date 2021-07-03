Алиев: «Мне все равно на высказывания о форме сборной Украины»

Экс-хавбек «сине-желтых» высказался о скандале на британском телевидении

Александр Алиев / Фото - Facebook

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев высказался по поводу скандального эпизода на британском телевидении в преддверии матча четвертьфинала Евро-2020, в котором «сине-желтые» встретятся с англичанами. Местная ведущая сравнила карту государства на форме с грязным пятном.

Высказывания британской ведущей? Мне все равно. Я на эти высказывания не обращаю внимания. Я обращаю внимание, в первую очередь, на игру и результат, что Украина и так хорошо делает. Результат хороший, какая там форма, ради бога, пусть говорят. Если они говорят об этом, пусть лучше говорят об этом.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 3 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.