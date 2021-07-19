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Алиссон продлит контракт с «Ливерпулем»

Голкипер останется в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
13:50
Алиссон продлит контракт с «Ливерпулем»
Фото: BBC

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер продлит контракт с клубом.

О новом соглашении стороны уже договорились. В ближайшие недели об этом объявят официально.

Алиссон подпишет контракт до 2026-го года. он станет вторым голкипером, который продлит контракт с клубом.

За «Ливерпуль» бразилец выступает с 2018-го года. Он успел выиграть АПЛ и Лигу чемпионов с «красными».

А вот с Джорданом Хендерсоном клуб пока не договорился о контракте.

Андрей Усмонов
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Теги

Алиссон Беккер Ливерпуль

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