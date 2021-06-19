Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Алькантара: «Ненавижу современный футбол. Он лишился магии»

Полузащитник «Ливерпуля» раскритиковал внедрение VAR
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:20
Алькантара: «Ненавижу современный футбол. Он лишился магии»
Тьяго Алькантара / Фото - braggssports
Хавбек «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара заявил, что он находится не в восторге от современного футбола.

Цитирует Алькантару L’Équipe.

«Я ненавижу современный футбол. В нем стало меньше магии. Больше не нужно так часто идти в дриблинг, поскольку игроки стали быстрее и более крепкими физически. Футболисты более развиты во всех смыслах, но очень не хватает тех, от игры которых захватывает дух.
А теперь еще внедрили VAR… Я всегда был противником и хотел, чтобы его не было. Он лишает футбол самой сути, хитрости и озорства, которые были ему присущи».


Ранее стало известно, что «Ливерпуль» заинтересован в услугах нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тьяго Алькантара Ливерпуль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Алькантара – об Эриксене: «В такие моменты футбол уходит на второй план»
Алькантара – об Эриксене: «В такие моменты футбол уходит на второй план»
Футбол В Европе
14:57
«Ливерпуль» может подписать форварда сборной Италии
«Ливерпуль» может подписать форварда сборной Италии
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:41
Агент Вейналдума: «Месси был рад трансферу Жоржиньо, но ПСЖ проявил больший интерес»
Агент Вейналдума: «Месси был рад трансферу Жоржиньо, но ПСЖ проявил больший интерес»
Футбол В Европе
10:59
Не повторит судьбу Кариуса? «Ливерпуль» продлил контракт с вратарем
Не повторит судьбу Кариуса? «Ливерпуль» продлил контракт с вратарем
Футбол ЕВРО-2020
15 июня 19:45
Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Турции
Защитник «Ливерпуля» может продолжить карьеру в Турции
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11 июня 09:16
«Ливерпуль» устроит крупную распродажу
«Ливерпуль» устроит крупную распродажу
Футбол Премьер-Лига (Англия)
9 июня 11:29

Новости: Футбол

Алькантара – об Эриксене: «В такие моменты футбол уходит на второй план»
Алькантара – об Эриксене: «В такие моменты футбол уходит на второй план»
В Европе
14:57
Голкипер сборной Португалии продолжит карьеру в «Роме»
Голкипер сборной Португалии продолжит карьеру в «Роме»
Серия А (Италия)
14:53
Кривцов: «Пропускает вся команда, нельзя делать козлом отпущения кого-то одного»
Кривцов: «Пропускает вся команда, нельзя делать козлом отпущения кого-то одного»
Евро-2020
14:50
Гризманн выйдет в старте на матч с Венгрией
Гризманн выйдет в старте на матч с Венгрией
Евро-2020
14:50
Бущан: «Мы на Евро-2020 как в дорогом пансионате»
Бущан: «Мы на Евро-2020 как в дорогом пансионате»
Евро-2020
14:42
Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»
Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»
Евро-2020
14:40
Караваев стал лучшим ассистентом сборной Украины с момента своего перехода в «Динамо»
Караваев стал лучшим ассистентом сборной Украины с момента своего перехода в «Динамо»
Сборная Украины
14:38
Прям нарасхват. «Бавария» заинтересована в услугах защитника сборной Нидерландов
Прям нарасхват. «Бавария» заинтересована в услугах защитника сборной Нидерландов
Бундеслига (Германия)
14:30
Кравченко: «Выход Украины на Италию – это хорошо»
Кравченко: «Выход Украины на Италию – это хорошо»
Сборная Украины
14:27
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Гвоздик: «В этой жизни Усик никогда не станет сильнее Джошуа»
Гвоздик: «В этой жизни Усик никогда не станет сильнее Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
18 июня 08:13
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
09:45
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
21:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00