Официально. Тьаго Алькантара – игрок «Ливерпуля»
Алькантара: «Ненавижу современный футбол. Он лишился магии»
Полузащитник «Ливерпуля» раскритиковал внедрение VAR
13:20
Тьяго Алькантара / Фото - braggssportsХавбек «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара заявил, что он находится не в восторге от современного футбола.
Цитирует Алькантару L’Équipe.
«Я ненавижу современный футбол. В нем стало меньше магии. Больше не нужно так часто идти в дриблинг, поскольку игроки стали быстрее и более крепкими физически. Футболисты более развиты во всех смыслах, но очень не хватает тех, от игры которых захватывает дух.
А теперь еще внедрили VAR… Я всегда был противником и хотел, чтобы его не было. Он лишает футбол самой сути, хитрости и озорства, которые были ему присущи».
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» заинтересован в услугах нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Доменико Берарди.
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