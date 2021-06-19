Алькантара: «Ненавижу современный футбол. Он лишился магии»
Алькантара – об Эриксене: «В такие моменты футбол уходит на второй план»
Тьяго поддержал хавбека сборной Дании
Кристиан Эриксен / Фото: Twitter
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара высказался о сердечном приступе Кристиана Эриксена. Его слова приводит The Guardian.
«Я думал лишь об одном: «Пожалуйста, пусть с ним все будет в порядке». Мы собирались тренироваться, когда это случилось. В такие моменты футбол уходит на второй план. Когда вы видите такое, вас накрывает волна смешанных эмоций: это и отрицание, нежелание играть, непонимание происходящего, и в то же время радость от того, что нам повезло играть в футбол. Надеюсь, Кристиан поправится. Прежде всего, я желаю ему вернуться к нормальной жизни, но также желаю, чтобы у него вновь была возможность играть в футбол».
Напомним, Эриксен уже выписан из больницы, ему сделали операцию.
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