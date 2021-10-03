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Аллегри: «Был бы разочарован, если по такому матчу с «Торино» мы не добились бы победы»

«Ювентус» был сильнее в туринском дерби
Футбол Серия А (Италия)
3 октября 11:58
Аллегри: «Был бы разочарован, если по такому матчу с «Торино» мы не добились бы победы»
Массимилиано Аллегри / Фото: Twitter

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Торино» (1:0) в матче 7-го тура Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Мы были малоподвижны в первом тайме, особенно на правом фланге. Кин прибавил к концу тайма, но в целом мы слишком часто теряли мяч.

Чем дольше длился матч, тем менее интенсивно действовал «Торино» – из-за усталости. Поэтому мы играли все более активно – так мы оставляли соперника в растерянности.

Локателли хорошо освоился, но может значительно прибавить. Он начинает действовать разнообразно, чередовать длинные и короткие передачи. Надо лишь прибавить в выборе позиции.

После паузы на матчи сборных мы обрели желание играть в защите, когда это необходимо, и атаковать, когда нужно именно это. Я был бы разочарован, если бы в такой игре мы не добились победы. Если не считать первого тайма матча с «Миланом», это наша лучшая игра в данном сезоне».

Турнирная таблица чемпионата Италии.

Петр Приходько
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