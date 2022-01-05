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Аллегри: «Мората не уйдет из «Юве», вопрос закрыт»

Главный тренер туринцев – о ситуации с форвардом
Футбол Серия А (Италия)
16:59
Аллегри: «Мората не уйдет из «Юве», вопрос закрыт»
Альваро Мората / фото - Getty Images

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в интервью порталу Sky Sport Italia высказался о ситуации с трансфером форварда Альваро Мораты, заявив, что нападающий не покинет Турин в ближайшее время.

«Мы с ним пообщались. Я сказал ему, что он не уйдет, потому что на замену столь хорошему нападающему, как он, пришлось бы брать одного из 4-5 лучших форвардов мира.

Альваро остается, он полон энтузиазма. Вопрос закрыт».

Напомним, «Ювентус» не сможет подписать Влаховича.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Ювентус Массимилиано Аллегри Альваро Мората

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