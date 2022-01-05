Экс-игрок «Ювентуса»: «Роналду брал на себя огромную ответственность и большое количество голов»
Аллегри: «Мората не уйдет из «Юве», вопрос закрыт»
Главный тренер туринцев – о ситуации с форвардом
16:59
Альваро Мората / фото - Getty Images
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в интервью порталу Sky Sport Italia высказался о ситуации с трансфером форварда Альваро Мораты, заявив, что нападающий не покинет Турин в ближайшее время.
«Мы с ним пообщались. Я сказал ему, что он не уйдет, потому что на замену столь хорошему нападающему, как он, пришлось бы брать одного из 4-5 лучших форвардов мира.
Альваро остается, он полон энтузиазма. Вопрос закрыт».
Напомним, «Ювентус» не сможет подписать Влаховича.
Комментарии 0