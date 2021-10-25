Аллегри: «Интер» является фаворитом на победу в Серии А»
Аллегри: «Мы могли бы добиться большего с «Интером»
Тренер «Ювентуса» разочарован ничьей
12:25
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал Football-Italia ничью с «Интером» (1:1) в матче Серии А.
«Первый тайм был хорош, второй — еще лучше. У нас было несколько шансов, так что мы могли бы добиться большего. Давайте не будем забывать, что «Интер» силен технически и физически, поэтому нам нужна была такая работоспособность. Вначале мы были слишком взволнованы прессингом, но это тоже еще один этап в процессе роста.
Мы потеряли восемь из девяти очков в первых трех турах, поэтому нам пришлось начинать заново с основ — организация и прочная защита».
«Ювентус» сравнял счет с пенальти в конце встречи.
«Интер» идет третьим в таблице Серии А.
Комментарии 0