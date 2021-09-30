Аллегри – о победе над «Челси»: «Ювентус» должен понимать, как побеждать в подобных матчах»

Фото: Football-Italia

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал Football-Italia победу над «Челси» (1:0) во 2-м туре Лиги чемпионов.

Мы можем играть лучше в плане техники, но, честно говоря, явных моментов у соперника почти не было, а вот мы не воспользовались рядом опасных контратак.

За два матча у нас шесть очков и ни одного пропущенного гола – это хороший шаг на пути к плей-офф.

Я думал, что мы добьемся преимущества, если сыграем с тремя форвардами, но потом я переставил Кьезу на позицию центрального нападающего, а Бернардески сместил на позицию под ним, и дела пошли получше.

«Ювентус» должен понимать, как побеждать в подобных матчах – когда надо бороться за результат. Так оно и было. При всем уважении к чемпионам Европы, Щесны ни разу не пришлось по-настоящему выручать команду».