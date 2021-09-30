Аллегри – о победе над «Челси»: «Ювентус» должен понимать, как побеждать в подобных матчах»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал Football-Italia победу над «Челси» (1:0) во 2-м туре Лиги чемпионов.
«Моряки, попадая в шторм, всегда находят выход. Именно так сегодня и случилось в прекрасном матче против чемпионов Европы.
Мы можем играть лучше в плане техники, но, честно говоря, явных моментов у соперника почти не было, а вот мы не воспользовались рядом опасных контратак.
За два матча у нас шесть очков и ни одного пропущенного гола – это хороший шаг на пути к плей-офф.
Я думал, что мы добьемся преимущества, если сыграем с тремя форвардами, но потом я переставил Кьезу на позицию центрального нападающего, а Бернардески сместил на позицию под ним, и дела пошли получше.
«Ювентус» должен понимать, как побеждать в подобных матчах – когда надо бороться за результат. Так оно и было. При всем уважении к чемпионам Европы, Щесны ни разу не пришлось по-настоящему выручать команду».
«Ювентус» лидирует в группе с шестью очками.
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