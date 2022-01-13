Аллегри: «Обидно проигрывать за 5 секунд до конца из-за глупой ошибки в финале»
Главный тренер «Ювентуса» Массимиллиано Аллегри прокомментировал Football-Italia поражение от «Интера» (1:2) в Суперкубке Италии.
«Это был настоящий футбол, хорошая проверка, чтобы понять, чего мы стоим. К сожалению, иногда кажется, что футбол изобрел дьявол.
Мы допустили глупую ошибку за 5 секунд до финального свистка, но мы встречались с сильнейшей на данный момент командой в Италии и создали несколько голевых моментов, позволив «Интеру» очень мало. В стартовые 10 минут игра у нас не получалась, но потом мы действовали очень хорошо.
Обидно проигрывать за 5 секунд до конца, но мы должны использовать эту злость в Серии А, в Кубке Италии и в Лиге чемпионов. Нужно искать позитив: команда прибавляет, особенно физически. Это лишь один матч, увы, он прошел не по нашему сценарию, теперь сконцентрируемся на лиге».
Санчес принес победу «Интеру», забив на 121-й минуте.
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