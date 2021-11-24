«Челси» разгромил «Ювентус» на «Стэмфорд Бридж»
Аллегри: «Пропустили четыре мяча от «Челси», но главную задачу мы решили»
Тренер считает, что поражение пойдет команде на пользу
24 ноября 11:13
Фото: BBC
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал пресс-службе UEFA поражение команды от «Челси» (0:4) в группе Лиги чемпионов.
«Мы разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу – выход в 1/8 финала – мы решили.
Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться удержать владение. В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сегодня делали это только 45 минут, после чего сдались.
Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее».
«Ювентус» потерпел крупнейшее поражение в Лиге чемпионов за 63 года.
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