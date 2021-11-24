Аллегри: «Пропустили четыре мяча от «Челси», но главную задачу мы решили»

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал пресс-службе UEFA поражение команды от «Челси» (0:4) в группе Лиги чемпионов.

Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться удержать владение. В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сегодня делали это только 45 минут, после чего сдались.

Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее».