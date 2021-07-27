Аллегри рассказал, почему на Роналду будет дополнительное давление

На португальца возложены большие надежды

Массимилиано Аллегри и Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о планах команды на сезон и о роли в ней португальского форварда Криштиану Роналду, сообщает официальный аккаунт клуба в Twitter.

«У нас много молодых игроков, они повышают ценность клуба и являются будущим «Ювентуса». Есть также опытные Кьеллини, Бонуччи и Роналду, которые станут примером для молодежи. Кришитану великий чемпион и умный парень. Вчера я пообщался с ним, как и со всеми остальными. Я сказал ему, что это важный сезон, и ответственности на нем больше, потому что команда молода».

Контракт форварда с туринцами истекает летом 2022 года, и как сообщалось ранее, Роналду вряд ли подпишет новое соглашение с клубом.

Напомним, ранее вице-президент «Ювентуса» рассказал, где португалец проведет свой следующий сезон.