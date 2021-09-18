Аллегри: «Результаты не соответствуют уровню нашей игры»

Специалист считает, что его команда заслуживает большего

Массимилиано Аллегри / фото - Juve FC

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от предстоящего матча 4 тура Серии А против «Милана»:

«Важно, чтобы все игроки чувствовали себя вовлеченными и были готовы помочь команде, когда это требуется. Один из футболистов, чье участие в матче под вопросом, – Федерико Кьеза. Он отдает максимум, но может стать еще лучше. Кьеза прогрессирует в том, как видит поле, а также становится лучше в вопросах матч-менеджмента. Агрессия, с которой Федерико перемещается по полю, – одно из главных его качеств. Игроки собрались незадолго до начала сезона, и мы до сих пор привыкаем друг к другу. Результаты не соответствовали уровню нашей игры, мы могли набрать куда больше очков. Мы хорошо работаем, завтра мы проведем хороший матч».

В первых трех турах «зебры» набрали лишь 1 очко, проиграв «Эмполи» и «Наполи». В Лиге чемпионов подопечные Аллегри стартовали с разгрома «Мальме».

Напомним, агент Поля Погба признался, что его клиент рассматривает возвращение в «Ювентус».