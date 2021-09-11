Алонсо: «Тухель сказал, что «Челси» должен быть командой, против которой никто не хочет играть»

Томас Тухель и Маркос Алонсо / фото - The Sun

Испанский защитник «Челси» Маркос Алонсо рассказал клубному сайту о требованиях тренера «Челси» Томаса Тухеля к своим игрокам:

Я думаю, что дело не столько в системе, сколько в нашем подходе к игре. Мы работаем над этим подходом в течение недели, в зависимости от соперника и от нас.

Я думаю, умение адаптироваться – это отличная работа команды и тренера.

Глубина состава помогает нам в этом и является дополнительным компонентом для того, чтобы играть по-разному в зависимости от соперника».