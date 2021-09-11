«Бавария» интересуется форвардом «Челси»
Алонсо: «Тухель сказал, что «Челси» должен быть командой, против которой никто не хочет играть»
«Лондонцы» и в минувшем сезоне не были приятными соперниками
14:49
Томас Тухель и Маркос Алонсо / фото - The Sun
Испанский защитник «Челси» Маркос Алонсо рассказал клубному сайту о требованиях тренера «Челси» Томаса Тухеля к своим игрокам:
«В самом начале, когда Томас пришел, он сказал, что мы должны быть командой, против которой никто не хочет играть, и я думаю, мы на правильном пути.
Я думаю, что дело не столько в системе, сколько в нашем подходе к игре. Мы работаем над этим подходом в течение недели, в зависимости от соперника и от нас.
Я думаю, умение адаптироваться – это отличная работа команды и тренера.
Глубина состава помогает нам в этом и является дополнительным компонентом для того, чтобы играть по-разному в зависимости от соперника».
Тухель сменил прошлой зимой Фрэнка Лэмпарда у руля команды и смог за полгода сделать из «синих» победителей Лиги чемпионов.
Напомним, немецкий специалист рассказал, как он планирует использовать новичка Сауля Ньигеса.
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