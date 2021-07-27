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«Альянс» может сняться с розыгрыша Первой лиги после стартового тура

Игроки подыскивают новые клубы
Футбол Первая лига
17:34
«Альянс» может сняться с розыгрыша Первой лиги после стартового тура
фото - Футбол 1/2/3

В матче Первой Лиги между «Альянсом» и «Металлистом», который закончился победой харьковчан со счетом 0:2. 

Главный судья матча принял несколько спорных решений: удалил двух игроков «Альянса», а также назначил пенальти в ворота команды из Сумской области. Также рефери назначил 11-метровый удар в пользу хозяев, но Агапов не смог его реализовать.

Теперь руководство клуба рассматривает возможность сняться с чемпионата после стартового тура турнира. Игроки команды уже рассматривают варианты дальнейшего продолжения карьеры.

Президент «Альянса» Сергей Демченко эмоционально отреагировал на поражение, назвав судейство «изнасилованием футбола».

Напомним, тренер сумчан заявил, что «Металлист» протаскивают в Премьер лигу.

Источник: SportArena Павел Харченко
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