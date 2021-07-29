Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 2
Сегодня 7
Завтра 2
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт 3:1 Окончен
20:00 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Окончен
20:30 Клуж - Линкольн 2:0 Окончен
20:45 Митьюлланд - Селтик 2*:1 Окончен
21:00 Галатасарай - ПСВ 1:2 Окончен
21:00 Лудогорец - Мура 3:1 Окончен
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Окончен
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена 2:0 Окончен
21:30 Црвена Звезда - Кайрат 5:0 Окончен
Футбол (2 события из 5) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:30 Арис Фессалоники - Астана 1:0 1-й тайм
21:45 Дунайска Стреда - Партизан 0:1 1-й тайм
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа 2*:1 Окончен
18:00 Тобол - Хайдук Сплит 4*:1 Окончен
19:30 Хеккен - Абердин 2:0 Окончен
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген 0:5 Окончен
20:00 Валеренга - Гент 2:0 Окончен
21:30 Арис Фессалоники - Астана 1:0 1-й тайм
21:45 Дунайска Стреда - Партизан 0:1 1-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер -:- Запланирован
21:00 Колос - Металлист-1925 -:- Запланирован

«Альянс» остается в Первой лиге, но просит перенести матч с «Оболонью»

У клуба появятся новые собственники
Футбол Первая лига
21:21
«Альянс» остается в Первой лиге, но просит перенести матч с «Оболонью»
Юрий Ярошенко / Фото: Альянс

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал, что команда не прекращает существование и продолжит выступать в Первой лиге, но с новыми владельцами.

«Действительно появились новые инвесторы, конкретики я не знаю, об этом лучше спросить у президента футбольного клуба. Но главное, что команда не исчезла. Единственное, что мы обратились в ПФЛ Украины с просьбой перенести очередной календарный матч с «Оболонью». Надеюсь, что киевляне пойдут нам навстречу. Слишком много негативных эмоций свалились на «Альянс», и о тренировочном процессе не могло быть и речи».

Напомним, ранее владельцы «Альянса» заявили о снятии с Первой лиги и закрытии всех футбольных проектов. Но позже стало известно, что клубом заинтересовались новые инвесторы.

Источник: meta-ratings.com.ua Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Альянс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Полузащитник «Альянса»: «Президент начал немного отдаляться от команды, но решение о снятии – это шок»
Полузащитник «Альянса»: «Президент начал немного отдаляться от команды, но решение о снятии – это шок»
Футбол Первая лига
18:08
В ПФЛ подтвердили, что «Альянс» не прекратит существование
В ПФЛ подтвердили, что «Альянс» не прекратит существование
Футбол Первая лига
17:54
«Альянс» может продолжить существование. Решение будет принято сегодня вечером
«Альянс» может продолжить существование. Решение будет принято сегодня вечером
Футбол Первая лига
14:49
«Нас использовали как дойных коров». Официальное заявления «Альянса»
«Нас использовали как дойных коров». Официальное заявления «Альянса»
Футбол Первая лига
12:07
Тренер «Альянса»: «Любой сказке приходит конец»
Тренер «Альянса»: «Любой сказке приходит конец»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:25
Худжамов: «Пока УАФ не начнет менять наш футбол, будут исчезать клубы»
Худжамов: «Пока УАФ не начнет менять наш футбол, будут исчезать клубы»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:01

Новости: Футбол

«Ворскла» вылетела из Лиги Конференций
«Ворскла» вылетела из Лиги Конференций
Лига конференций UEFA
21:40
Лига конференций. «Ворскла» проиграла «КуПСу». Как это было
LIVE Лига конференций. «Ворскла» проиграла «КуПСу». Как это было
Лига конференций UEFA
21:33
«Альянс» остается в Первой лиге, но просит перенести матч с «Оболонью»
«Альянс» остается в Первой лиге, но просит перенести матч с «Оболонью»
Первая лига
21:21
Экс-форвард «Барселоны» Макси Лопес завершил карьеру
Экс-форвард «Барселоны» Макси Лопес завершил карьеру
В Европе
20:37
Бессмертный: «У «Шахтера» очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач»
Бессмертный: «У «Шахтера» очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач»
Украинская Премьер-лига
20:18
Источник: Супряга – приоритет №1 для «Дженоа»
Источник: Супряга – приоритет №1 для «Дженоа»
Украинская Премьер-лига
19:58
«Динамо» подписало сенегальского полузащитника
«Динамо» подписало сенегальского полузащитника
Украинская Премьер-лига
19:45
Известен первый соперник «Колоса» в Лиге конференций
Известен первый соперник «Колоса» в Лиге конференций
Лига конференций UEFA
19:31
Чемпионы Италии и Испании нацелились на защитника «Арсенала»
Чемпионы Италии и Испании нацелились на защитника «Арсенала»
Премьер-Лига (Англия)
18:52
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
2
Все новости