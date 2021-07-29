«Альянс» остается в Первой лиге, но просит перенести матч с «Оболонью»

У клуба появятся новые собственники



Юрий Ярошенко / Фото: Альянс

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко рассказал, что команда не прекращает существование и продолжит выступать в Первой лиге, но с новыми владельцами.



«Действительно появились новые инвесторы, конкретики я не знаю, об этом лучше спросить у президента футбольного клуба. Но главное, что команда не исчезла. Единственное, что мы обратились в ПФЛ Украины с просьбой перенести очередной календарный матч с «Оболонью». Надеюсь, что киевляне пойдут нам навстречу. Слишком много негативных эмоций свалились на «Альянс», и о тренировочном процессе не могло быть и речи».

Напомним, ранее владельцы «Альянса» заявили о снятии с Первой лиги и закрытии всех футбольных проектов. Но позже стало известно, что клубом заинтересовались новые инвесторы.