«Нас использовали как дойных коров». Официальное заявления «Альянса»
Президент «Альянса» Сергей Демченко опубликовал официальное заявления, где объяснил причины закрытия клуба из Липовой Долины:
«Сыграли мы первую официальную игру в новом чемпионате, и она стала последней каплей.
Почему последняя капля? Потому что когда вкладываешь здоровье, душу и собственные средства в футбол, то хочешь получить эмоции. В футболе эмоции бывают разные: хорошие — от хорошей игры, положительного результата; плохие – от некачественной игры, а особенно от проигранной (хотя за последние сезоны к поражениям стал относиться спокойнее, кроме последней игры).
Возможно, я преувеличиваю, возможно, не прав, не снимаю вины с себя, но есть много но.
Говорить можно много, но я уважаю себя и свою команду и не хочу быть декорацией на этой футбольной сцене, когда ты вкладывает душу и собственные финансы, а некоторые действующие лица делают свое дело, а система использует футбольные клубы, как дойных коров. И у меня нет желания, чтобы «Альянс» выходил на игру, как скот на убой».
В «Альянсе» приняли такое шокирующее решение после скандального матча с «Металлистом», где рефери выписал команде хозяев две красные карточки.
В судейском комитете УАФ признали решения арбитра правомерными.
Напомним, тренер «Альянса» прокомментировал ликвидацию клуба.
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