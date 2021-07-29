«Нас использовали как дойных коров». Официальное заявления «Альянса»

Сергей Демченко / фото - Давай поговорим

Президент «Альянса» Сергей Демченко опубликовал официальное заявления, где объяснил причины закрытия клуба из Липовой Долины:

Почему последняя капля? Потому что когда вкладываешь здоровье, душу и собственные средства в футбол, то хочешь получить эмоции. В футболе эмоции бывают разные: хорошие — от хорошей игры, положительного результата; плохие – от некачественной игры, а особенно от проигранной (хотя за последние сезоны к поражениям стал относиться спокойнее, кроме последней игры).

Возможно, я преувеличиваю, возможно, не прав, не снимаю вины с себя, но есть много но.

Говорить можно много, но я уважаю себя и свою команду и не хочу быть декорацией на этой футбольной сцене, когда ты вкладывает душу и собственные финансы, а некоторые действующие лица делают свое дело, а система использует футбольные клубы, как дойных коров. И у меня нет желания, чтобы «Альянс» выходил на игру, как скот на убой».