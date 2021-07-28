«Альянс» расформируют после матча со скандальным судейством

Клуб остался чересчур недоволен действиями арбитра

фото - ФК Металлист

Руководство ФК «Альянс» из Первой Лиги приняло решение закрыть клуб и снятся с турнира после скандального матча с харьковским «Металлистом».

Игроки клуба уже ведут переговоры по обретению статуса свободных агентов и вскоре будут искать себе новые места футбольной прописки.

Клубные боссы приняли такое решение из-за спорного судейства в матче первого тура. Президент «Альянса» назвал работу рефери «изнасилованием» футбола.

Главный арбитр матча дал две красные карточки игрокам «Альянса», а также назначил пенальти в их ворота. В сторону харьковчан судья также указал на точку, но хозяева не смогли конвертировать этот шанс в гол.

Ранее в ПФЛ также подтвердили о намерении команды сняться с розыгрыша Первой Лиги.

Напомним, главный тренер клуба Юрий Ярошенко заявил, что «Металлист» протаскивают в украинскую элиту.