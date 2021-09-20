Анчелотти дал прогноз выступлениям «Ювентуса» и «Ромы» Моуриньо в этом сезоне

Специалист не один год работал в Италии

Карло Анчелотти / фото - Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил текущее положение в итальянском чемпионате. Специалиста цитирует Rai Sport.

«Я вижу сбалансированную Серию А. У «Ювентуса» есть некоторые проблемы, клуб потерял уверенность, но я считаю, что они оправятся и окажутся среди претендентов на чемпионство. «Интер» тоже может побороться за скудетто, они сохранили структуру прошлого сезона. Что касается «Ромы», надеюсь, она будет побеждать с Моуринью».

Большинство итальянских грандов сменили тренеров этим летом: «Ювентус» поменял Андреа Пирло на Массимилиано Аллегри, вместо Антонио Конте в «Интер» пришел Симоне Индзаги, а самого Индзаги в «Лацио» сменил Маурицио Сарри.

Ну и вишенкой на торте стало появление в итальянском чемпионате Жозе Моуриньо, возглавившего «Рому». «Волки» неплохо стартовали, но уже успели впервые оступиться.

Лишь «Милан» остался верен своему тренеру и сохранил Стефано Пиоли у руля команды.

Анчелотти сам длительное время работал в Италии, сначала в «Ювентусе» с 1999 по 2001, а потом возглавив «Милан», с которым взял «скудетто» и добыл два трофея Лиги чемпионов. Был еще годичный вояж в «Наполи» в сезоне 18/19, но Папа Карло скорее всего вспоминает его, как страшный сон (после конфликта с игроками и руководством тренера выставили за дверь).

Напомним, итальянец ранее признался, что его «Реал» не показывает того футбола, которого он хочет видеть.