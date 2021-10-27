Анчелотти: «Матчей в календаре очень много, качество игры упало. Это надо исправлять»

Карло Анчелотти / Фото: Sky Sports

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о плотном графике в нынешнем футбольном сезоне. Его слова приводит ВВС.

Я считаю, что сейчас игр в календаре слишком много, это нужно исправить. ФИФА и УЕФА должны заняться этим, потому что если игроки слишком устанут, матча не будет»