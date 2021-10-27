Анчелотти назвал проблему, из-за которой Азар выпал из основной обоймы
Анчелотти: «Матчей в календаре очень много, качество игры упало. Это надо исправлять»
Наставник «Реала» пожаловался на плотный график
17:56
Карло Анчелотти / Фото: Sky Sports
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о плотном графике в нынешнем футбольном сезоне. Его слова приводит ВВС.
«Сейчас транслируют много футбола, и как болельщику мне это нравится. Но как участник событий, как тренер я считаю, что это не лучший вариант для подготовки команд топ-уровня. Качество игры во многих матчах упало.
Я считаю, что сейчас игр в календаре слишком много, это нужно исправить. ФИФА и УЕФА должны заняться этим, потому что если игроки слишком устанут, матча не будет»
Ранее Анчелотти назвал главную проблему Эдена Азара в «Реале».
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