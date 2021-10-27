Анчелотти назвал проблему, из-за которой Азар выпал из основной обоймы

В последний раз бельгиец появлялся в старте еще в сентябре

Эден Азар / фото - Real Madrid CF

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал клубной пресс-службе, почему Эден Азар не выходит в стартовом составе команды:

«Азар в порядке, он хорошо тренируется. Его проблема не в форме, а в том, что его тренер предпочитает других игроков. Он должен продолжать работать».

В последний раз бельгиец выходил на поле в основной 11-ке еще в сентябре – в матче Лиги чемпионов против «Шерифа».

В последней встрече против «Барселоны» Анчелотти не доверил вингеру даже выход с замены.

Ранее итальянский специалист рассказал, когда на поле сможет вернуться Гарет Бэйл.