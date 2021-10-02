«Реал» готовит новый контракт для 36-летнего Модрича
Анчелотти: «Мбаппе получит удовольствие от игры за «Реал»
Француз был в шаге от переезда в Мадрид этим летом
2 октября 20:25
Килиан Мбаппе / фото - Eurosport
Главный тренера «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для клубной пресс-службы возможную покупку мадридцами форварда ПСЖ Килиана Мбаппе:
«Если он перейдет, то получит удовольствие от игры за нас.
«Реал» – величайший клуб мира».
«Сливочные» пытались подписать нападающего этим летом и даже предлагали за него 200 миллионов евро, но боссы ПСЖ отказались отпускать свой главный актив.
Тем не менее, следующим летом контракт француза с парижанами истекает, и он сможет перейти в мадридский клуб свободным агентом.
Партнер Мбаппе по сборной Карим Бензема заверил, что Килиан сам рассказал о своем желании присоединиться к «Реалу».
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