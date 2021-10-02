Анчелотти: «Мбаппе получит удовольствие от игры за «Реал»

Француз был в шаге от переезда в Мадрид этим летом

Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Главный тренера «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для клубной пресс-службы возможную покупку мадридцами форварда ПСЖ Килиана Мбаппе:

«Если он перейдет, то получит удовольствие от игры за нас. «Реал» – величайший клуб мира».

«Сливочные» пытались подписать нападающего этим летом и даже предлагали за него 200 миллионов евро, но боссы ПСЖ отказались отпускать свой главный актив.

Тем не менее, следующим летом контракт француза с парижанами истекает, и он сможет перейти в мадридский клуб свободным агентом.

Партнер Мбаппе по сборной Карим Бензема заверил, что Килиан сам рассказал о своем желании присоединиться к «Реалу».