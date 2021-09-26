Анчелотти: «Нам повезло, что у нас такой вратарь как Куртуа. Он спас нас»

Карло Анчелотти / фото - Ensonhaber

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал для Mundo Deportivo ничью с «Вильярреалом» (0:0) в матче седьмого тура испанской Примеры:

Нам повезло, что у нас есть такой вратарь, как Куртуа. Он здорово сыграл и действительно спас нас, но именно поэтому он и здесь.

Я не расстроен из-за ничьей, потому что с «Вильярреалом» она возможна. Мы продолжим наш путь в Ла Лиге.

Я не думаю, что Модрич и Каземиро устали, но они много работали, как и Камавинга, так что это было бы неудивительно. Я доволен их игрой».