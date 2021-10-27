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Звездный вингер «Реала» не успеет восстановиться ко второй игре с «Шахтером»

Валлиец пропустил почти весь старт сезона
Футбол Примерa (Испания)
09:34
Звездный вингер «Реала» не успеет восстановиться ко второй игре с «Шахтером»
Гарте Бэйл / фото - Marca

Крайний нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл продолжает свое восстановление после травмы.

Как сообщил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти в интервью клубной пресс-службе, вингер восстановится к матчу 13-го тура Примеры против «Райо Вальекано».

Таким образом, валлиец не поможет своей команде во второй игре против «Шахтера» в рамках группового этапа ЛЧ, которая состоится 2 ноября.

Первую встречу с «горняками» британец также пропустил, а в последний раз выходил на поле еще в начале сентября.

Напомним, в ближайшем матче «сливочных» свой шанс получит украинский голкипер Андрей Лунин.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Шахтер Донецк Гарет Бэйл

Комментарии 1

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27 октября 2021г. 11:39
они прекрасно разнесут Шахту и без Бейла, так что ничего страшного
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