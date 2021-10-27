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Анчелотти: «Понимаю критику в сторону «Реала» после «Класико»
Мадридцы одержали не самую зрелищную победу
07:56
Карло Анчелотти / фото - Twitter
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился с Marca ожиданиями от матча с «Осасуной» в рамках 11-го тура Примеры:
«Ротация состава происходит по разным причинам: усталость, стратегия и т.д. Я буду оценивать состояние своих подопечных в ходе и после сегодняшней тренировки. Я должен лично убедиться в том, что все восстановились после «Класико».
Наш следующий соперник «Осасуна». Это команда, которая исповедует очень напряженный стиль футбола. Мы должны быть осторожны и придумать как противодействовать ей. Нас ждет сложнейший матч
Я понимаю критику после «Класико», у каждого своя точка зрения. Мы играли не очень зрелищно, зато умно, о чем я и просил команду».
«Сливочные» переиграли «Барселону» со счетом 2:1. Эта победа стала для мадридцев уже четвертой подряд в матчах с заклятым врагом.
Для Анчелотти же эта победа стала первой на «Камп Ноу».
Напомним, в матче с «Осасуной» Андрей Лунин может впервые сыграть за «Реал» в Примере.
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