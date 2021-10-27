Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Специя - Дженоа 1:1 Окончен
21:45 Милан - Торино 1:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эспаньол - Атлетик 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Сампдория - Аталанта -:- Запланирован
19:30 Ювентус - Сассуоло -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Интер -:- Запланирован
21:45 Лацио - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Рома -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Мальорка - Севилья -:- Запланирован
20:00 Райо Вальекано - Барселона -:- Запланирован
21:00 Бетис - Валенсия -:- Запланирован
22:30 Реал - Осасуна -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Наполи - Болонья -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Леванте - Атлетико -:- Запланирован

Анчелотти: «Понимаю критику в сторону «Реала» после «Класико»

Мадридцы одержали не самую зрелищную победу
Футбол Примерa (Испания)
07:56
Анчелотти: «Понимаю критику в сторону «Реала» после «Класико»
Карло Анчелотти / фото - Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился с Marca ожиданиями от матча с «Осасуной» в рамках 11-го тура Примеры:

«Ротация состава происходит по разным причинам: усталость, стратегия и т.д. Я буду оценивать состояние своих подопечных в ходе и после сегодняшней тренировки. Я должен лично убедиться в том, что все восстановились после «Класико».

Наш следующий соперник «Осасуна». Это команда, которая исповедует очень напряженный стиль футбола. Мы должны быть осторожны и придумать как противодействовать ей. Нас ждет сложнейший матч

Я понимаю критику после «Класико», у каждого своя точка зрения. Мы играли не очень зрелищно, зато умно, о чем я и просил команду».

«Сливочные» переиграли «Барселону» со счетом 2:1. Эта победа стала для мадридцев уже четвертой подряд в матчах с заклятым врагом.

Для Анчелотти же эта победа стала первой на «Камп Ноу».

Напомним, в матче с «Осасуной» Андрей Лунин может впервые сыграть за «Реал» в Примере.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

У Мбаппе уже есть готовый контракт с «Реалом»
У Мбаппе уже есть готовый контракт с «Реалом»
Футбол Примерa (Испания)
08:49
Лунин, твой выход! Анчелотти даст отдых Куртуа в ближайшем поединке
Лунин, твой выход! Анчелотти даст отдых Куртуа в ближайшем поединке
Футбол Украинские легионеры
26 октября 13:27
«Реал» планирует отсрочить футбольную пенсию ключевого хавбека
«Реал» планирует отсрочить футбольную пенсию ключевого хавбека
Футбол Примерa (Испания)
26 октября 12:46
Модрич провел 400 матчей за «Реал»
Модрич провел 400 матчей за «Реал»
Футбол Примерa (Испания)
26 октября 12:10
Куртуа избежал травмы и сможет сыграть в ближайшем матче «Реала»
Куртуа избежал травмы и сможет сыграть в ближайшем матче «Реала»
Футбол Примерa (Испания)
26 октября 10:10
Теплые слова соперников в класико. Анчелотти поддержал Кумана после матча
Теплые слова соперников в класико. Анчелотти поддержал Кумана после матча
Футбол Примерa (Испания)
25 октября 22:35

Новости: Футбол

«Барселона» нацелилась на одного из лучших тренеров мира
«Барселона» нацелилась на одного из лучших тренеров мира
Примерa (Испания)
09:02
«Ювентус» - «Сассуоло»: прогноз на матч чемпионата Италии
Прогноз «Ювентус» - «Сассуоло»: прогноз на матч чемпионата Италии
Прогнозы
09:00
Гура после разгрома «Металлиста 1925» предположил, что соперник мог не ставить задач на кубок
Гура после разгрома «Металлиста 1925» предположил, что соперник мог не ставить задач на кубок
Кубок Украины по футболу
09:00
У Мбаппе уже есть готовый контракт с «Реалом»
У Мбаппе уже есть готовый контракт с «Реалом»
Примерa (Испания)
08:49
Хет-трик форварда «Кадиса» не помог удержать победу над «Вильярреалом»
Хет-трик форварда «Кадиса» не помог удержать победу над «Вильярреалом»
Примерa (Испания)
08:35
Швейцарская перестрелка. 26 ударов в серии пенальти помогли определить победителя в кубке
Швейцарская перестрелка. 26 ударов в серии пенальти помогли определить победителя в кубке
В Европе
08:19
Директор «Шахтера»: «Цыганык не говорит о том, что «Динамо» пробило 5 пенальти, а мы – 2»
Директор «Шахтера»: «Цыганык не говорит о том, что «Динамо» пробило 5 пенальти, а мы – 2»
Украинская Премьер-лига
08:11
«Милан» повторил клубный рекорд 67-летней давности
«Милан» повторил клубный рекорд 67-летней давности
Серия А (Италия)
08:06
Анчелотти: «Понимаю критику в сторону «Реала» после «Класико»
Анчелотти: «Понимаю критику в сторону «Реала» после «Класико»
Примерa (Испания)
07:56
Все новости

Популярные новости

Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Семья превыше всего. Известна причина, по которой Усик отправился в Хорватию
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 15:29
6
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
7
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Лучшая бодибилдерша мира показала свои сладкие формы
Бодибилдинг
25 октября 16:07
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
Пудзян еще может! Зверский нокаут в исполнении пятикратного обладателя титула «Самого сильного человека планеты»
MMA
24 октября 08:58
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
«Парень, который умеет боксировать, и Джошуа». Холифилд поделился мнением о бое Усика и Энтони
Бокс Профессиональный бокс
25 октября 20:48
5
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Диллиан Уайт: «Я опустошен тем, что произошло»
Бокс Профессиональный бокс
21 октября 07:24
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
14:00
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Мариуполь» – «Динамо». Онлайн трансляция
17:00
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция на телеканале XSPORT
18:30
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Онлайн трансляция
19:30
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Аталанта». Онлайн трансляция
19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
20:45
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Витеос» – «Прометей». Видео трансляция
21:00
Лига чемпионов. «Людвигсбург» — «Тенерифе». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Людвигсбург» — «Тенерифе». Видео трансляция
21:00
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Динамо Сассари» — «Прометей». Трансляция на XSPORT
21:30
Финалы Гран-при, Харрисон и Шилдс на главном турнир PFL на XSPORT. Видео трансляция
TV
Финалы Гран-при, Харрисон и Шилдс на главном турнир PFL на XSPORT. Видео трансляция
23:30
УХЛ. «Краматорск» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Белый Барс». Видео трансляция
28 октября 18:00
УХЛ. «Днепр» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Днепр» — «Сокол». Видео трансляция
28 октября 19:00
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Араз». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Араз». Видео трансляция на XSPORT
28 октября 19:00
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Мариуполь». Видео трансляция
29 октября 18:30
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Личени». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Личени». Видео трансляция на XSPORT
29 октября 19:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
30 октября 09:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
30 октября 15:10
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
31 октября 14:05
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Юнайтед Галац». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Ураган» – «Юнайтед Галац». Видео трансляция на XSPORT
31 октября 19:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
31 октября 20:35
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00