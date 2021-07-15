Анчелотти пообещал поставить «Реалу» атакующий футбол

Конец эпохи навесов?

Карло Анчелотти / фото - Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, заменивший на этом посту своего бывшего помощника Зинедина Зидана, рассказал Marca, в какой футбол будет играть его команда.

«Мы упорно работали, игроки хорошо себя показали. Молодежь показала свой уровень, ветераны – хорошее отношение к делу. Мне понравилась самоотдача Карвахаля, Начо, Марсело, Лукаса Васкеса, Иско, которые выиграли все, но все еще хотят провести отличный сезон. Мы должны принимать во внимание историю клуба. Команда должна играть хорошо, показывая свой уровень. Это история «Мадрида» – энергичный, интенсивный футбол с мячом и без. Именно это требуется в современном футболе, интенсивность с мячом и без него».

Многие критиковал Зидана за прагматичную манеру игры, но она приносила клубу результаты, не смотря на проблемы в составе и многочисленные травмы.

Анчелотти же будет пытаться привить команде тот стиль, который помог «Реалу» взять Лигу Чемпионов в первый период пребывания итальянца в клубе в 2014 году.

Напомним, Андрей Лунин не хочет покидать «Реал».