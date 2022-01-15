Анчелотти после Класико: «Мы забиваем больше всех, а они говорят, что мы играем на контратаках»

Карло Анчелотти / фото - Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал в интервью Marca на критику со стороны игроков «Барселоны», которые заявляли, что доминировали во встрече, а «сливочные» выиграли за счет контратак:

Идеальной системы не существует. Если мы играем на контратаках, то не выиграем все матчи подряд. Если мы постоянно владеем мячом, то тоже не будем побеждать постоянно.

Если мы один раз сыграли в оборонительной манере, то это не означает, что мы такая команда. «Реал» забивает больше всех, а они говорят, что мы играем на контратаках. Меня это не волнует, ведь играть на контратаках нелегко.

Мы не делаем забросы, а выходим в атаку через 4-5 коротких пасов. Во время атаки в штрафную соперника приходят шесть игроков. Играть в таком стиле нелегко.

Раз они говорят, что мы играем на контратаках, то я польщен».