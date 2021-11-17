Анчелотти предупредил Лунина, что тот может выйти в основе «Реала» в следующем матче

Куртуа пропустил последнюю игру Бельгии из-за проблем со здоровьем

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа досрочно покинул расположение национальной команды, так как из-за проблем со здоровьем не мог тренироваться.

Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти предупредил украинского голкипера Андрея Лунина, что тот может получить игровое время в ближайшем матче Примеры, сообщает DefensaCentral.

«Королевский клуб» сыграет с «Гранадой» уже в это воскресенье, 21-го августа в 17:15.

По информации близких к команде источников, бельгийский вратарь скорее всего будет готов сыграть в этой встрече, но итальянский специалист хочет быть готов к любому развитию событий.

Лунин еще ни разу не выходил в матчах испанского чемпионата в футболке мадридцев. За последние полтора сезона на его счету лишь одна игра в Кубке Испании против «Мелильи».

Ранее сообщалось, что украинец может сменить Мадрид на Каталонию.