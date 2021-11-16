Модрич продлит контракт с «Реалом» и завершит карьеру в мадридском клубе
Лунин может перебраться из «Реала» в Каталонию
Сразу два клуба Примеры включились в борьбу за голкипера
16 ноября 21:59
Андрей Лунин / Фото - Реал Мадрид
Голкипер «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб в Примере. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, украинцем заинтересовались 11-я и 17-я команды чемпионата Испании. Не против подписать голкипера «Эспаньол» и «Гранада».
Отметим, что у Лунина по-прежнему отсутствует игровая практика. В текущем сезоне он пока не появлялся на поле.
Ранее сообщалось, что на «Реал» по поводу аренды вратаря вышел чемпион Франции «Лилль».
Комментарии 0