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Лунин может перебраться из «Реала» в Каталонию

Сразу два клуба Примеры включились в борьбу за голкипера
Футбол Примерa (Испания)
16 ноября 21:59
Лунин может перебраться из «Реала» в Каталонию
Андрей Лунин / Фото - Реал Мадрид 

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб в Примере. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, украинцем заинтересовались 11-я и 17-я команды чемпионата Испании. Не против подписать голкипера «Эспаньол» и «Гранада».

Отметим, что у Лунина по-прежнему отсутствует игровая практика. В текущем сезоне он пока не появлялся на поле.

Ранее сообщалось, что на «Реал» по поводу аренды вратаря вышел чемпион Франции «Лилль».

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Эспаньол Гранада Лилль

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