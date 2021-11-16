Лунин может перебраться из «Реала» в Каталонию

Сразу два клуба Примеры включились в борьбу за голкипера

Андрей Лунин / Фото - Реал Мадрид

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб в Примере. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, украинцем заинтересовались 11-я и 17-я команды чемпионата Испании. Не против подписать голкипера «Эспаньол» и «Гранада».

Отметим, что у Лунина по-прежнему отсутствует игровая практика. В текущем сезоне он пока не появлялся на поле.

Ранее сообщалось, что на «Реал» по поводу аренды вратаря вышел чемпион Франции «Лилль».