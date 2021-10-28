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Анчелотти прокомментировал увольнение Кумана из «Барселоны»
Каталонская команда получит нового тренера
14:39
Карло Анчелотти / Фото: Twitter
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение наставника «Барселоны» Рональда Кумана. Его слова приводит Marca.
«Барселона» уволила Кумана? Это часть нашей работы. Это случалось со мной много раз. Нужно двигаться дальше. Куман отдал все, что мог».
«Барселона» в последних 10-ти матчах победила лишь трижды, 2 раза сыграла вничью и 5 раз проиграла. Каталонская команда идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 15-ю очками.
Напомним, «Барселона» должна Куману солидную неустойку.
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