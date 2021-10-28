Куман получит солидную неустойку за досрочное увольнение из «Барселоны»

Руководство каталонского клуба не выдержало

Рональд Куман / Фото: Twitter

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман получит солидную неустойку за досрочное увольнение из каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона», которая уволила 58-летнего наставника, выплатит Куману 12 миллионов евро.

Куман был назначен на должность главного тренера «Барселоны» в августе 2020-го года. Ради этой работы он покинул сборную Нидерландов.

«Барселона» в последних 10-ти матчах победила лишь трижды, 2 раза сыграла вничью и 5 раз проиграла. Каталонская команда идет на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 15-ю очками.

Ранее сообщалось, что Хави уже согласился возглавить «Барселону». Назначение произойдет во 2-й половине ноября.