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Анчелотти: «У Бензема есть время, чтобы выиграть «Золотой мяч»
Тренер доволен прогрессом форварда
27 сентября 11:45
Фото: AS
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что форвард Карим Бензема может выиграть «Золотой мяч». Слова тренера приводит AS.
«За то, что он делает и за то, что сделал, он должен быть в списке возможных победителей. У Карима есть время, чтобы выиграть Золотой мяч. Я сомневаюсь, что это его последний сезон на таком уровне. Чем он старше, тем лучше становится».
Награду вручат уже в конце года.
Недавно Бензема забил свой 200-й мяч в Ла Лиге.
На его счету уже 8 мячей в нынешнем сезоне.
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