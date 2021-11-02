Анчелотти: «У Де Дзерби идея красивого футбола»

Карло Анчелотти / фото - SI

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера»:

Это очень важный матч. Выигрыш или проигрыш многое изменит. Если мы проиграем, то будем обязаны побеждать в оставшихся двух матчах. Если выиграем, то практически сразу проходим дальше. Мы стремимся быть первыми, поэтому отдадим все, чтобы победить.

У Роберто Де Дзерби есть конкретная идея игры, что должна делать его команда. Он хорошо тренировал «Сассуоло», продолжает это делать и в «Шахтере». У него есть своя философия. Он еще молодой, его карьерный успех еще придет. У этого коуча идея красивого футбола».