Анчелотти: «Я не могу спать после матча с «Шерифом»

«Реал» проиграл команде Вернидуба

Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении от «Шерифа» (1:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба мадридского клуба.

«Оценка игры была однозначной и очень простой. Я очень доступно объяснил все футболистам.

Команда делала то, что должна была, но мы поплатились за мелкие ошибки. Нам следовало более хладнокровно сыграть в атаке, внимательнее действовать при чужих контратаках.

Этот матч влияет на мое состояние. Я не могу спать, все время думаю о том, что произошло. Такое всегда бывает, когда проигрываешь».

Напомним, в своей группе ЛЧ «Шериф» лидирует, «Реал» – на 2-м месте.