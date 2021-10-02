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Анчелотти: «Я не могу спать после матча с «Шерифом»

«Реал» проиграл команде Вернидуба
Футбол Лига чемпионов UEFA
2 октября 22:41
Анчелотти: «Я не могу спать после матча с «Шерифом»
Карло Анчелотти / Фото: Twitter

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении от «Шерифа» (1:2) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба мадридского клуба.

«Оценка игры была однозначной и очень простой. Я очень доступно объяснил все футболистам.

Команда делала то, что должна была, но мы поплатились за мелкие ошибки. Нам следовало более хладнокровно сыграть в атаке, внимательнее действовать при чужих контратаках.

Этот матч влияет на мое состояние. Я не могу спать, все время думаю о том, что произошло. Такое всегда бывает, когда проигрываешь».


Напомним, в своей группе ЛЧ «Шериф» лидирует, «Реал» – на 2-м месте.

Петр Приходько
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Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

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