Анчелотти: «Я выбрал неправильную тактику на матч с «Бернли»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Бернли» (1:2) в 28-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Тактика, выбранная мной на матч, была ошибочной. Мы пытались играть комбинационно и из-за этого были несбалансированны во всех линиях. Они были лучше и сильнее в обороне. Футболисты «Бернли» постоянно выигрывали подборы. В этом и кроется причина поражения.

Мы должны были создать больше у чужих ворот. Мои футболисты часто ошибались в передачах и делали не самые качественные навесы. Мы слишком рано упустили контроль над матчем.

У Джордана Пикфорда проявилась та же проблема, что и раньше. В понедельник он пройдет обследование, а там посмотрим. Это не похоже на серьезную травму.

Когда пытаемся играть первым номером, у нас возникают трудности. Мы сильны, когда защищаемся должным образом. Понятно, что в последних домашних матчах мы были недостаточно хороши. Это ещё одно проявление этого странного сезона. Наш следующий матч будет дома, и мы просто обязаны сыграть лучше»