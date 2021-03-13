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Анчелотти: «Я выбрал неправильную тактику на матч с «Бернли»

«Эвертон» неожиданно проиграл сопернику

Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 марта 2021г. 22:35
Анчелотти: «Я выбрал неправильную тактику на матч с «Бернли»
Карло Анчелотти / Фото: Getty Images

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Бернли» (1:2) в 28-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

«Мы очень разочарованы этим поражением: потеряли прекрасную возможность взобраться повыше в турнирной таблице, допустив те же ошибки, что и в предыдущих домашних матчах этого сезона. Мы начали плохо и уже к середине первого тайма проигрывали со счетом 2:0, пытались вернуться в игру, но этого было недостаточно.

Тактика, выбранная мной на матч, была ошибочной. Мы пытались играть комбинационно и из-за этого были несбалансированны во всех линиях. Они были лучше и сильнее в обороне. Футболисты «Бернли» постоянно выигрывали подборы. В этом и кроется причина поражения.

Мы должны были создать больше у чужих ворот. Мои футболисты часто ошибались в передачах и делали не самые качественные навесы. Мы слишком рано упустили контроль над матчем.

У Джордана Пикфорда проявилась та же проблема, что и раньше. В понедельник он пройдет обследование, а там посмотрим. Это не похоже на серьезную травму.

Когда пытаемся играть первым номером, у нас возникают трудности. Мы сильны, когда защищаемся должным образом. Понятно, что в последних домашних матчах мы были недостаточно хороши. Это ещё одно проявление этого странного сезона. Наш следующий матч будет дома, и мы просто обязаны сыграть лучше»

Турнирная таблица АПЛ.

Петр Приходько

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Карло Анчелотти Эвертон Бернли

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